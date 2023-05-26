В Ростовской области сбили украинскую ракету Ростовский губернатор Голубев заявил, что ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны в районе Морозовска. По его утверждению, была сбита ракета, запущенная с украинской стороны.

Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие, — подчеркнул он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отбили атаку дронов. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают следить за ситуацией.

Вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны России не подтвердило данную информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область. Он уточнил, что остальные БПЛА повредили дома, административные здания, транспорт в Белгороде и двух районах.