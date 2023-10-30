В российском городе призвали не праздновать Хеллоуин в школах Комитет образования Читы призвал школы не праздновать Хеллоуин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чите городской комитет образования порекомендовал школам не проводить мероприятия по празднованию Хеллоуина, сообщил в Telegram пресс-секретарь организации Гэсэр Раднаев. По его словам, праздник является бессмысленным и не пользуется популярностью у учащихся.

Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хэллоуина в образовательных учреждениях краевой столицы. <...> Этот праздник не популярен у нас в городе, не популярен среди детей и школьников. Он не имеет никакого смысла, — написал Раднаев.

Ранее Минобрнауки Республики Саха (Якутия) разослало в учебные заведения распоряжение с требованием запретить празднование Хеллоуина. В ведомстве подчеркнули, что школы должны обучать детей, а также проводить патриотические и другие мероприятия, нацеленные на сохранение духовно-нравственных ценностей.

До этого власти Краснодарского края рекомендовали местным заведениям не праздновать Хеллоуин. Администрация разослала им письмо, в котором говорилось, что этот праздник несвойственен культурным и историческим ценностям региона. При этом было подчеркнуто, что мероприятия в честь Хеллоуина не запрещены.