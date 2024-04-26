В уральском детсаду разгорелся скандал из-за оскорбительного слова В детсаду на Урале вспыхнул скандал из-за отправленного по ошибке оскорбления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В детском саду «Солнышко» в поселке Студенческий Свердловской области разгорелся скандал из-за слова «утырки», которое воспитательница написала в общем чате, пишет портал Е1.RU. Родители стали возмущаться и обратились в полицию.

Как выяснило издание, сотрудница учреждения по ошибке отправила в родительский чат сообщение, которое предназначалось ее коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?» По словам возмущенных родителей, женщина не могла допустить опечатку и написала ровно то, что имела в виду.

В детсаду рассказали, что к ним приезжали правоохранители, при этом заведующая дошкольным учреждением отметила, что не будет разбираться в ситуации, поскольку воспитатель отправила сообщение случайно. Другие родители уверяют, что женщина — педагог со стажем 29 лет и регулярно повышает квалификацию.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как женщина ударила ребенка во время прогулки в подмосковном Щелково. Родители смогли опознать по одежде воспитательницу, несмотря на низкое качество изображения. Уточняется, что инцидент произошел в детском саду «Малышок». Администрация учреждения пообещала разобраться в произошедшем и принять необходимые меры.

Одна из мам рассказала, что попавшая на видео воспитательница неоднократно поднимала руку на воспитанников. По ее словам, родители уже призывали руководство детсада принять меры, в том числе уволить эту сотрудницу.