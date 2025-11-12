Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:51

Вспышка гепатита А произошла в российской школе

SHOT: в школе №42 в Перми у двух учеников выявили гепатит А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пермской школе №42 у двоих учеников обнаружили гепатит А, передает Telegram-канал SHOT. Оба заболевших оказались из одной семьи.

Предполагается, что дети заразились после употребления некипяченой загрязненной воды. В образовательном учреждении провели мероприятия по дезинфекции. Всем детям, у которых обнаружили признаки заболевания, ввели соответствующую вакцину. Благодаря предпринятым мерам, остальные учащиеся не заразились.

Ранее в Дальнегорске у учеников двух школ выявили туберкулез. Прокуратура начала проверку, взяв на себя контроль за выяснением обстоятельств. В школах проведена санитарная обработка, Роспотребнадзор ведет расследование. Прокуратура примет меры для предотвращения распространения болезни и обеспечения безопасности учащихся.

До этого в школе на западе Москвы произошло отравление девятиклассников: подростки употребили транквилизатор, смешанный с пивом, прямо в учебном заведении. Пять подростков были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Пермский край
школы
гепатит
дети
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.