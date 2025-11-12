Вспышка гепатита А произошла в российской школе SHOT: в школе №42 в Перми у двух учеников выявили гепатит А

В пермской школе №42 у двоих учеников обнаружили гепатит А, передает Telegram-канал SHOT. Оба заболевших оказались из одной семьи.

Предполагается, что дети заразились после употребления некипяченой загрязненной воды. В образовательном учреждении провели мероприятия по дезинфекции. Всем детям, у которых обнаружили признаки заболевания, ввели соответствующую вакцину. Благодаря предпринятым мерам, остальные учащиеся не заразились.

Ранее в Дальнегорске у учеников двух школ выявили туберкулез. Прокуратура начала проверку, взяв на себя контроль за выяснением обстоятельств. В школах проведена санитарная обработка, Роспотребнадзор ведет расследование. Прокуратура примет меры для предотвращения распространения болезни и обеспечения безопасности учащихся.

До этого в школе на западе Москвы произошло отравление девятиклассников: подростки употребили транквилизатор, смешанный с пивом, прямо в учебном заведении. Пять подростков были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.