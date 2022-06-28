В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, он распространяется в южных регионах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Там отметили, что вирус может передаваться при контакте с кровью или выделениями человека.

Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов), — пояснили в пресс-службе.

Как рассказали во Всемирной организации здравоохранения, чаще всего этот вирус передается человеку через клещей или от домашнего скота. Он довольно широко распространен в некоторых африканских странах, встречается инфекция также на Балканах, на Ближнем Востоке и частично в Азии. Теперь же новый штамм вируса обнаружили в южной части России, отметили в университете.

По имеющемуся опыту, повышенные риски тяжелого течения болезни и летального исхода выше при заражении линией «Европа-1». Новые штаммы еще только предстоит тщательно изучить, чтобы иметь представление об опасности вируса.

Ранее вирусолог Петр Чумаков сообщил, что начальные проявления оспы обезьян во многом схожи с симптомами других вирусных заболеваний, однако отличительной особенностью этого недуга являются гнойники. По его мнению, кожные высыпания сложно спутать с чем-то еще.