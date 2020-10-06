В Росприроднадзоре допускают техногенную версию загрязнения на Камчатке

https://static.news.ru/photo/878fa4d4-0884-11eb-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова не исключает, что у инцидента с массовой гибелью морских организмов на Камчатке были причины техногенного характера.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства подчеркнул, что полностью исключить техногенный фактор Росприроднадзор может только после получения заключения от учёных.

Ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой внепланово проверить объекты Водоконала и ТЭЦ региона. Одну проверку Росприроднадзору уже согласовали.

В начале октября в соцсетях распространились фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Ряд жителей региона пожаловались на недомогание после контакта с водой. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения моря, включая техногенное воздействие и природный фактор.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не выявлено. Присутствуют только следы горюче-смазочных материалов.