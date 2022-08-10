В реке Кама нашли тело 12-летней девочки В Пермском крае обнаружили тело 12-летней девочки в реке Кама

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Пермском крае нашли тело 12-летней девочки в акватории реки Кама, недалеко от Чердынского городского округа, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону. Ведомство уточняет, что следов насильственной смерти у погибшей не обнаружено. Прежде чем был найден труп, следователи нашли на берегу велосипед и рюкзак ребенка.

Тело подростка обнаружено 09.08.2022 в акватории реки Кама недалеко от населенного пункта. <...> Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившейся трагедии, — говорится в сообщении.

Сообщается, что девочка ушла из дома 8 августа, после пропала. Сообщение о ее исчезновении поступило в правоохранительные органы утром, 7 августа. Расследование трагедии продолжается.

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