В Бурятии дошкольника насмерть задавило кучей песка

Фото: buryatia.sledcom.ru

В Бурятии шестилетнего мальчика насмерть засыпало песком, он играл с детьми возле небольшой дюны возле села, но когда она обвалилась, ребенок не смог вовремя выбраться. Как сообщает KP.RU, сверстники пытались освободить мальчика из-под осыпавшегося песка.

Как же родителей жалко. Очень честные и трудолюбивые люди. Мальчик готовился пойти в первый класс. Мама ему все к школе уже купила. Он худенький, маленький был. Вот и не смог сам выбраться, — посетовали односельчане.

Местные жители рассказали, что дети часто играют возле этой кучи песка, так как почва в этом районе достаточно мягкая. В день трагедии в овраге собрались дошкольники, вырыли яму и начали играть с песком, в этот момент грунт обвалился на шестилетнего мальчика. Сверстники пытались спасти ребенка, но когда его голова показалась над кучей, он уже не подавал признаков жизни.

Ранее в Иркутской области студент и таксист спасли из реки двух детей, которых течением отнесло далеко от берега. Это случилось, когда 19-летний Артур Артеменко отдыхал с друзьями на берегу реки Китой в Ангарске. Молодой человек услышал крик ребенка о помощи. Девочка из последних сил держалась на плаву, а мальчик уже захлебывался. Студент сразу бросился в воду, к нему присоединился таксист Артур Перминов, который в этот момент совершал пробежку по набережной.