Студент и таксист спасли тонущих подростков в Ангарске

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Студент Артур Артеменко во время отдыха с друзьями на берегу реки Китой в Ангарске услышал, как тонущая девочка позвала на помощь. Он сразу бросился в воду, чтобы спасти детей, — мальчика уже не было видно над водой, пишет «КП-Иркутск». Позже к Артеменко присоединился таксист Артур Перминов.

Я сразу же прыгнул в воду. Хотя, конечно, плаваю на среднем уровне. Но, на счастье, вскоре я почувствовал под ногами дно. В месте где тонули дети, была отмель. Взрослому человеку примерно по грудь, ну а ребенку — выше головы, — рассказал Артеменко.

Он отметил, что взял девочку на руки и пошел к берегу, в это время уже подоспел второй спасатель — таксист Артур Перминов. Он взял мальчика за руки, еще двое людей — за ноги, таким образом школьника удалось вытащить из воды.

Ранее в Краснодарском крае мужчина спас двух школьников, заплывших на бревне на середину регионального водохранилища. Мальчики не рассчитали силы и заплыли слишком далеко, в итоге оказавшись в нескольких сотнях метров от берега.