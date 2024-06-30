В регионе России эвакуируют десятки туристов из-за вышедшей из берегов реки Спасатели Челябинской области эвакуировали 35 туристов из-за подтоплений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели в Челябинской области эвакуировали 35 туристов из-за реки Юрюзань, которая вышла из берегов вследствие обильных осадков, сообщили представители поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Они уточнили, что уровень воды неустанно растет уже целые сутки. Показатели превысили максимум весеннего половодья, чего не наблюдалось несколько лет.

В Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где в эти дни разместилось несколько групп туристов. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вблизи подтопляемых участков остается около 50 человек. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что посетителей аутлета на Новой Риге попросили покинуть здания после объявления о пожаре. На появившемся в Сети видео можно заметить густой черный дым и направляющихся к выходу людей. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных горел склад. По предварительным данным, никто не пострадал.