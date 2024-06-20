Появилось видео эвакуации посетителей аутлета на Новой Риге в Покровском Посетителей аутлета на Новой Риге эвакуировали из-за пожара в Покровском

Посетителей аутлета на Новой Риге попросили покинуть здания после объявления о пожаре. На появившемся в сети видео можно заметить густой черный дым и направляющихся к выходу людей. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщили NEWS.ru в МЧС России.

В 15.23 20.06.2024 в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Центральная, д.33, — рассказали в МЧС России.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных, горел склад. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание локализовано к 16:30, к тушению пожара привлекли 39 человек и 11 единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стал заискривший чайник. Издание опубликовало видео с места происшествия.

Ранее появились кадры пожара на территории нефтебазы в Тамбовской области. По предварительным данным, огонь охватил один из резервуаров после атаки беспилотника ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало. Местные жители рассказали, что услышали звук мотора, который мог принадлежать беспилотнику.