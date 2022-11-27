В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу Псковский губернатор Ведерников рассказал о попытках БПЛА НАТО нарушить госграницу

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты стран НАТО пытались пересечь государственную границу в Псковской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что никогда не говорил об этом широко, однако подобные попытки предпринимались еще до начала спецоперации на Украине.

Ведерников выложил на своем канале видео выступления на Псковском международном медиафоруме, где он рассказал, как регион, граничащий с двумя странами, входящими в Североатлантический альянс, подвергался «натовской политике добрососедства».

Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось, — сообщил губернатор.

В числе других примеров «доброоседства» он привел заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, а также «массовую и целенаправленную» раздачу паспортов Евросоюза жителям приграничных районов Псковской области.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также авиация РФ уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР, а также поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.