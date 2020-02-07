https://static.news.ru/photo/aaae3fb8-4983-11ea-86e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Москвы планирует внедрить систему, которая не позволит столичным таксистам работать больше восьми часов. Председатель профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров считает, что начать нужно с агрегаторов и, прежде всего, умерить их аппетиты.

Свыше 10 часов в день работают больше 90 процентов таксистов. Виной всему неумеренные аппетиты агрегаторов, работодателей. Водители не по доброй воле перерабатывают по 12–14 часов, — заявил «Москве 24» Макаров.

По его словам, переработка — это не желание таксистов заработать побольше, а желание заработать хоть что-то. Эксперт согласен, что подобная ситуация очень влияет на безопасность пассажиров и самих водителей, и её необходимо урегулировать.

Нужно, чтобы сами агрегаторы были в рамках. Нужно начинать с тех, кто даёт автомобили в аренду и далее по цепочке, — подчеркнул Макаров.

Как писал NEWS.ru, систему, не позволяющую таксистам работать более восьми часов, власти Москвы планируют ввести в течение 2020 года. Она будет не только учитывать время работы водителя, но и не позволит переключиться на другой агрегатор. Также система поможет в работе полиции. Сотрудники смогут узнать, кто управляет автомобилем каршеринга или такси в режиме реального времени.