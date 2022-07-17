В Приморье найдено тело ребёнка на месте схода грязевого селя

Фото: 25.mchs.gov.ru

Спасатели нашли тело двухлетнего ребёнка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Ольгинского района Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ребёнка искали на протяжении всей ночи и раннего утра, поиски проходили в сложных метеоусловиях.

В 01:40 мск 17 июля сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребёнка и передано представителям полиции, — говорится в сообщении.

На данный момент грязевой поток остановился, угрозы другим жилым домам нет. В ликвидации последствий задействованы 46 человек и 14 единиц техники.

Грязевой селевой поток сошёл на дома вечером 16 июля. Причиной схода стали обильные дожди. Спасатели извлекли из домов пять человек, включая двух детей. Одна женщина была госпитализирована.