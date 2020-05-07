В Приморье 94-летняя ветеран вылечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Приморского края удалось вылечить от коронавируса нового типа 94-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы регионального првительства, также от COVID-19 избавились трое детей.

В настоящее время в Приморье зарегистрировано 727 случаев заболевания. Выздоровело 130 человек, восемь умерли, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус наградил британского ветерана Второй мировой войны Томаса Мура. Последнему удалось собрать около $40,2 млн на борьбу с коронавирусом. 30 апреля мужчине исполнилось 100 лет.