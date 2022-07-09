В Приангарье возбуждено уголовное дело после насилия и смерти в колонии В Приангарье возбуждено дело о дезорганизации работы колонии после насилия над осужденными

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения возбудила прокуратура Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Это произошло после того, как один осуждённый умер и ещё несколько пострадали в исправительной колонии в Братском районе после того, как группа заключённых применила к ним насилие.

Установлено, что группа осуждённых применила насилие в отношении нескольких других осуждённых. Пострадавшим были причинены телесные повреждения, один из <...> них в дальнейшем скончался в лечебном учреждении <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), — говорится в сообщении.

По имеющимся данным. ЧП произошло в колонии в ночь с 19 на 20 июня. Ранее по факту смерти заключённого было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Расследование этих дел контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России утвердило новые правила содержания контингента в СИЗО, колониях и исправительных центрах. Документ направлен на улучшение условий содержания, а также обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.