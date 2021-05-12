В Приамурье задержали угрожавшего повторить казанские события подростка

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении несовершеннолетнего, высказывавшего угрозы к адрес одной из школ Амурской области, возбуждено уголовное дело. Молодой человек обещал повторить трагедию в Казани. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В сообщении говорится , что пользователь одной из социальных сетей 11 мая разместил информацию о готовящемся преступлении в Благовещенске. Сотрудники регионального управления ФСБ установили личность автора послания.

Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и ФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района, — сообщают правоохранители.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Занятия в школе № 27 Благовещенска были прерваны в четверг, 13 мая, из-за поступившего сигнала о потенциальном ЧП. В переписке в одной из соцсетей несовершеннолетний угрожал повторить трагедию, произошедшую в Казани, и указывал номер конкретной школы, где он якобы намеревался это сделать.

После проверки школы оперативными службами учебный процесс был возобновлён.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело.