В полученную Белозерцевым взятку могли входить Mercedes и часы Breguet

https://static.news.ru/photo/0d618b32-8a66-11eb-8dcd-96000091f725_660.jpg Фото: ivan_belozercev_penza/instagram.com

Следствие полагает, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова не только в виде денег. В вознаграждение за продвижение компании при заключении госконтрактов могли входить также наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей и автомобиль Mercedes-Benz.

За оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей через посредника — замдиректора представительства Фёдора Федотова. А осенью прошлого года по случаю избрания Белозерцева на новый губернаторский срок Шпигель купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей и передал их через водителей представительства Маркова и Черницова.

Белозерцев руководит Пензенской областью с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора, набрав более 78% голосов.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Во время обыска в доме у Белозерцева нашли крупные суммы денег в рублях, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.