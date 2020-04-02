В Покровском монастыре прошёл крестный ход

https://static.news.ru/photo/99b33988-758a-11ea-aafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pokrov-monastir.ru

Крестный ход, который состоялся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, не был согласован с московскими властями, так как проходил исключительно на территории обители. Крестный ход после вечерней службы совершили насельницы, послушницы и работники монастыря, где покоятся мощи Матроны Московской.

Когда на территории Москвы организуются крестные ходы, то получают согласие властей, но этот крестный ход проходил на территории монастыря, поэтому согласования не требовалось, — сообщил РИА Новости руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Он подчеркнул, что пока в Москве нет решения о закрытии культовых объектов, однако горожанам настоятельно рекомендовано не посещать храмы.

Как писал NEWS.ru, 3 апреля духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Санкт-Петербург на самолёте с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса. В этот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит принесение иконы Божьей Матери «Умиление» с места её пребывания в Крестовом Владимирском храме патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленский собор Москвы.