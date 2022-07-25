В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве девушки в туалете В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве девушки в туалете на станции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В туалете на железнодорожной станции в подмосковном Нахабино было найдено тело убитой девушки. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным пресс-службы, предварительным диагнозом смерти девушки называется удушение.

По подозрению в совершении данного преступления, при попытке покинуть столичный регион, был задержан и доставлен в дежурную часть подозреваемый — житель Пермского края 1980 года рождения, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ранее подозреваемый был судим за грабёж, разбой, убийство и ряд иных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Приморье был задержан бывший директор департамента образования администрации региона. Его подозревают в убийстве собственной супруги в 2013 году. Также предполагается, что он инсценировал нападение на самого себя.