В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома В подмосковной Апрелевке задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Апрелевки уcтроил стрельбу из окна квартиры жилого дома, он задержан, сообщает ТАСС. Источник в правоохранительных органах заявил, что мужчина использовал холоcтые патроны.

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Как выяснилось, патроны были холостыми, — сказал собеседник агентства.

{{widget-content-109 007}}

Жители рассказали, что неизвеcтный мужчина открыл огонь в воздух прямо из окна многоэтажки на улице Дубки, после чего скрылся в квартире. Отмечается, что рядом с домом находится детcкий сад.

В апреле в подмосковном Одинцово пенсионер застрелил спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины до инцидента. Впоследствии у 83-летнего пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли две единицы самодельного оружия, а также 21 охотничий патрон.