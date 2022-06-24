В Подмосковье воспитатель детсада ударила девочку за сорванный цветок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном детском саду воспитатель ударила девочку за сорванный цветок, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Прохожие засняли видео, как воспитатель учреждения «Радуга» в Лобне отчитывает трехлетнюю девочку, а затем бьет ее по лицу. Отмечается, что на воспитателя раньше также поступали жалобы, но она продолжает работать.

У нас самих ребенок ходил в ее группу, и пострадали восемь-девять детей, обращались к заведующей, сказали, что воспитателю сделают предупреждение. Но, как видите, воспитатель Лариса Ивановна всё работает и не изменяет себе. Жалко малышей, — приводятся слова местных жителей в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Одинцовская городская прокуратура проверит информацию о том, что воспитательница одного из городских детсадов избивала детей. Воспитательница садика на улице Ново-Спортивная нанесла телесные повреждения двум детям 2019 года рождения. Им оказали помощь в медицинском учреждении.

Мать одной пострадавшей девочки рассказала, что врачи диагностировали у её дочери сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также воспитательница побила трёхлетнего мальчика, но не нанесла ему таких травм. Семьи написали заявления, а об избиениях в саду начали рассказывать и другие дети.