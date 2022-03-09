В Подмосковье рассказали о мерах поддержки строительной сферы

В качестве меры поддержки строительных организаций в Подмосковье увеличат авансирование на 50%, по всем контрактам — на 30%, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он уточнил, что все меры поддержки уже согласованы с властями региона, пишет РИАМО.

Мы проработали меры поддержки строительных организаций в бюджетной сфере. Они всеми согласованы. Это увеличение авансирования до 50%, по всем контрактам — 30%, при корректировке проекта можно получить еще 20%, — заверил Локтев.

Он также добавил, что теперь в Подмосковье утверждать цены будут не раз в полгода, а каждые два месяца. Также будет введено более оперативное согласование замены оборудования. Рассуждая об импортозамещении, Локтев выразил убеждённость в том, что до 85% зарубежных стройматериалов и других необходимых товаров можно будет заменить российскими аналогами.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что депутаты предложили выдавать россиянам льготную ипотеку под 5%. Это поможет поддержать отрасль и сохранить доступность жилья.