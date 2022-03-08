В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%

Первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что депутаты предложили выдавать россиянам льготную ипотеку под 5%. Это поможет поддержать отрасль и сохранить доступность жилья, пишут «Известия».

Согласно инициативе, Центробанк в рамках специальной программы должен принимать под залог высоконадёжные ипотечные портфели (ВИП) банков. Речь идёт о кредитах на жильё, которое уже оформлено в собственность, ипотечный заём обслуживается не менее двух лет, а просрочка по нему составляет меньше 0,15%. Под такой залог Центробанк будет выдавать займы банком под не более 2%, а самим кредитным учреждениям позволят устанавливать наценку не более 3%.

Инициатива в ближайшее время будет направлена для рассмотрения вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем, — отметил Кошелев.

Среднюю стоимость квадратного метра в регионах рассчитывает Минстрой. Этот показатель используют для расчёта социальных выплат отдельным категориям граждан на покупку или строительства жилья. Также он учитывается при переселении из аварийных домов.

Риелторы считают, что предлагаемый механизм позволит сдерживать рост средней цены на рынке. И если такое предложение примут, в будущем в столице и других крупных городах появится больше массового жилья.

Ранее директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалёв заявил, что события на Украине и принятые вслед за ними санкции против РФ могут спровоцировать проблемы граждан, оформивших валютную ипотеку в попавшем под санкции банке.