В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%Депутат Госдумы Кошелев предложил выдавать россиянам льготную ипотеку под 5%
Первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что депутаты предложили выдавать россиянам льготную ипотеку под 5%. Это поможет поддержать отрасль и сохранить доступность жилья, пишут «Известия».
Согласно инициативе, Центробанк в рамках специальной программы
Инициатива в ближайшее время будет направлена для рассмотрения вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем, — отметил Кошелев.
Среднюю стоимость квадратного метра в регионах рассчитывает Минстрой. Этот показатель используют для расчёта социальных выплат отдельным категориям граждан на покупку или строительства жилья. Также он учитывается при переселении из аварийных домов.
Риелторы считают, что предлагаемый механизм позволит сдерживать рост средней цены на рынке. И если такое предложение примут, в будущем в столице и других крупных городах появится больше массового жилья.
Ранее директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалёв заявил, что события на Украине и принятые вслед за ними санкции против РФ могут спровоцировать проблемы граждан, оформивших валютную ипотеку в попавшем под санкции банке.