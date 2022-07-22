В Подмосковье пьяный водитель посадил маленькую дочь за руль, а после избил

Фото: imagebroker/Heinz Krimmer/Global Look Press

В одном из дворов подмосковного города Пушкино пьяный водитель посадил несовершеннолетнюю дочь за руль своей машины, пишет Telegram-канал «112». Девочка тронулась с места и зацепила проезжающий мимо автомобиль, мужчина ударил ее по лицу, из-за чего ребенок упал на асфальт.





Все происходило на глазах у прохожих. Сообщается, что прокуратура Подмосковья организовала проверку после появления видеозаписи в СМИ.

Ранее блогер Александра Коршунова опубликовала видео, как ее маленький сын управляет автомобилем, после чего инцидентом заинтересовалась полиция. На кадрах маленький мальчик широко улыбается, переключает музыку и даже крутит руль.

По словам сотрудников правоохранительных органов, держать ребенка на коленях в машине крайне опасно, так как при резких маневрах или ДТП он может серьезно пострадать. Позднее адвокат блогера сообщил, что ее могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.