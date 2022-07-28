В Подмосковье пройдет рыцарский турнир на мотоциклах на «Кастом Weekend»

Фото: Пресс-служба «Кастом Конвенция»

С 20 по 21 августа в подмосковной деревне Мцыри состоится рыцарский турнир на мотоциклах в рамках фестиваля «Кастом Weekend». Мероприятие пройдет на территории киногорода «Пилигрим Порто», россиянам представят уникальные кастомизированные мотоциклы, автомобили и даже велосипеды.

В рамках экспозиции на территории площадью 2 га расположатся наиболее интересные из уникальных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Среди них будут представлены в том числе достаточно редкие экспонаты. Посетителей мероприятия ожидает выступление музыкальных коллективов, конкурсы, интерактивная зона «Гараж», рыцарский турнир на мотоциклах, кинотеатр под открытым небом, а также детская зона и многое другое.

Фото: Пресс-служба «Кастом Конвенция»

Помимо этого, на территории киногорода будут организованы различные точки питания с разнообразной кухней и прохладительными напитками. Также россияне смогут посетить зону кемпинга, где можно поставить палатку и переночевать.

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