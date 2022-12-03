В Подмосковье полицейские помогли водителю, у которого закончился бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cотрудники ГИБДД помогли водителю в подмосковных Люберцах, у которого закончился бензин, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Автомобилист заглох перед пешеходным переходом, однако полицейские вместе с прохожими вытолкали машину с дороги и помогли довезти до заправки.

Водитель заглох перед пешеходным переходом, в машине кончился бензин. На помощь пришли гаишники и прохожие: общими усилиями автомобиль откатили с дороги, а водителя довезли на ближайшую заправку, — указано в сообщении канала.

3 декабря в Москве на МКАД бензовоз наехал на барьерное ограждение, разделяющее поток движения. При каких обстоятельствах грузовое авто наехало на отбойник, не уточняется. На опубликованных кадрах видно, что большегруз перегородил по одной полосе в каждую сторону, через другие пытаются прорваться спасательные службы. Инцидент стал причиной многокилометровой пробки на дороге.