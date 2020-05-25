В Подмосковье онлайн прошёл последний звонок

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в последнем звонке для школьников региона. К трансляции могли подключится 1,5 миллиона человек.

Как сообщил телеканал «360», такой формат мероприятия применён впервые. Это связано с пандемией коронавируса. Но, несмотря на это, почти 115 тысяч выпускников получили свои поздравления. На связь с выпускниками вышел губернатор Московской области.

Хочу пожелать, чтобы все запланированное не сразу, но спокойно, со временем обязательно реализовалось. Хочу пожелать, чтобы всегда рядом были и те, с кем можно посоветоваться, — обратился к выпускникам Воробьёв.

Кроме того, на связь вышла и министр образования Ирина Каклюгина. А из областной гимназии имени Примакова подключилась певица Zivert. Она вышла на сцену гимназии, декорированную под последний звонок. Отмечается, что символичный звонок колокольчика сделала девочка Лиза — сестра медалиста Альсаада Ясина из Красногорска.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения РФ рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.