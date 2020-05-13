Минпросвещения советует провести последние звонки и выпускные онлайн

https://static.news.ru/photo/b13337d2-9517-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные в российских вузах тоже в формате онлайн. Такое заявление он сделал на совещании президиума Российского союза ректоров.

Фальков отметил, что проведение онлайн-выпускного может быть осуществлено совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и всех университетов РФ.