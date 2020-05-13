Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн

https://static.news.ru/photo/326ed948-9511-11ea-a713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные в российских вузах в формате онлайн.

По его словам, это может быть сделано в целях профилактики распространения коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании президиума Российского союза ректоров.

Фальков отметил, что проведение онлайн-выпускного может быть осуществлено совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и всех университетов РФ, передаёт ТАСС.

Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы, — отметил министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.