Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные в российских вузах в формате онлайн.
По его словам, это может быть сделано в целях профилактики распространения коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании президиума Российского союза ректоров.
Фальков отметил, что проведение онлайн-выпускного может быть осуществлено совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и всех университетов РФ,
Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы, — отметил министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
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