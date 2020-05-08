Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август

https://static.news.ru/photo/ad99a2cc-910d-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.

Как пишет «Интерфакс», в ассоциации предложили выдать школьные аттестаты без проведения экзаменов на основе школьных оценок, а ЕГЭ провести только для поступающих в вузы. Это позволит отказаться от экзамена по базовой математике и снизит число сдающих.

Таким образом, ЕГЭ в 2020 году лишился бы статуса выпускного экзамена, но сохранил бы функцию вступительного.

В случае переноса ЕГЭ на июль-август в ассоциации предложили провести зачисление абитуриентов в сжатые сроки — в период с 15 августа до 1 сентября на основе ЕГЭ в дистанционном режиме.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена для всех учащихся. По его словам, высока вероятность того, что значительная часть детей не сдаст ЕГЭ в этом году, причём «не по своей воле».