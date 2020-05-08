Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август

Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
Как
Таким образом, ЕГЭ в 2020 году лишился бы статуса выпускного экзамена, но сохранил бы функцию вступительного.
В случае переноса ЕГЭ на июль-август в ассоциации предложили провести зачисление абитуриентов в сжатые сроки — в период с 15 августа до 1 сентября на основе ЕГЭ в дистанционном режиме.
Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена для всех учащихся. По его словам, высока вероятность того, что значительная часть детей не сдаст ЕГЭ в этом году, причём «не по своей воле».
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