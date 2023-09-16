В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудник Госавтоинспекции погиб во время полицейской погони, пишут «Известия» со ссылкой на МВД. Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль без номеров, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться.

В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался, — заявили в ведомстве.

Другой полицейский ответил выстрелом из табельного оружия, ранив нападавшего, который впоследствии был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух.

За рулем оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался, его водительские права были просрочены.