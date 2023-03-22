Роспотребнадзор раскрыл детали случая с сибирской язвой в Подмосковье Роспотребнадзор: в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Московской области госпитализировали человека с подозрением на сибирскую язву, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, он приехал из Чувашии. Место, в котором он проживал, тщательно продезинфицировали санитары. Кроме того, было начато эпидемиологическое расследование.

Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что уроженец Чувашии вернулся обратно к себе в регион после недельного пребывания в Москве. Сейчас он находится в одном из медучреждений Московской области.

О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Он пояснил, что при проведении необходимых профилактических мероприятий заболевание распространяется незначительно. Кроме того, оно легко выявляется, после чего заразившихся изолируют на время лечения.