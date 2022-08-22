В Подмосковье мать «заказала» убийство сына с помощью наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Павловском Посаде мать пыталась «заказать» убийство сына. По ее замыслу, смерть должна была произойти от передозировки наркотиков, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области. Женщина даже нашла киллера, согласившегося совершить преступление за две тысячи рублей, однако ее план сорвался — в полиции узнали о готовящемся покушении и задержали злоумышленницу.

В середине августа Наталья решила избавиться от своего 39-летнего сына Ивана, уточняет BAZA. По предварительным данным, женщина нашла киллера, которому дала три тысячи рублей на покупку наркотиков, при помощи которых «убийца» должен был расправиться с мужчиной.

План провалился после того, как о действиях Натальи узнали в полиции. Силовики сообщили Ивану, что его мать собиралась расправиться с ним, и предложили ему поучаствовать в инсценировке собственной смерти. Мужчина согласился.

18 августа для подтверждения факта совершенного убийства «исполнитель» передал женщине в качестве доказательства убийства паспорт ее сына, фото с изображением тела потерпевшего, а также вернул ключи от квартиры, после чего она была задержана сотрудниками ОУР МО МВД России «Павлово-Посадский», — говорится в сообщении СУ СК по Подмосковью.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. По ходатайству СК суд отправил Наталью на время следствия в СИЗО. Ей грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

В феврале 2022 года в Краснодарском крае арестовали мужчину, пытавшегося организовать заказное убийство своего сына. 64-летний заказчик предложил киллеру 500 тысяч рублей за услуги. Убийство не состоялось, так как полицейские инсценировали смерть сына заказчика, а роль «киллера» взял на себя сотрудник полиции.