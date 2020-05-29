В Подмосковье число смертей за апрель превысило данные прошлых лет

https://static.news.ru/photo/ec7dd570-a1da-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что число погибших в Московской области на тысячу превысило данные прошлых лет.

Каждое утро и каждый вечер заканчиваются тем, что мы сравниваем таблицы по смертности. Если в марте мы видели показатели на уровне 2018–2019 годов, то в апреле дополнительная тысяча общих смертей, — цитирует Воробьёва ТАСС.

Как ранее информировал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражения коронавирусной инфекцией в столице миновал. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия властей города по борьбе с коронавирусной инфекцией.