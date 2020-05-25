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В Петербурге закрасили граффити с Бродским по распоряжению завхоза школы

14:40, 25 мая 2020

На улице Пестеля в Санкт-Петербурге 24 мая появилось граффити с поэтом Иосифом Бродским. На следующий день рисунок был закрашен.

Граффити было нарисовано 24 мая напротив музея Бродского в рамках проекта «URBAN-фреска». Позже на официальной странице музея в Instagram появилось сообщение об уничтожении рисунка.

Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродский ещё был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесённый раствор, — говорится в сообщении.

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Издание «Фонтанка» выяснила, что рисунок был закрашен по распоряжению завхоза школы № 189. Женщина сослалась на решение Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), которая запрещает нанесение граффити на государственных учреждениях.

Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идём под контролем! — заявила завхоз.

NEWS.ru писал, что уличные художники восстановили в Санкт-Петербурге граффити с изображением режиссёра и актёра Сергея Бодрова — младшего, которое было испорчено вандалами.

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