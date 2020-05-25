В Петербурге закрасили граффити с Бродским по распоряжению завхоза школы

Издание «Фонтанка» выяснила, что рисунок был закрашен по распоряжению завхоза школы № 189. Женщина сослалась на решение Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), которая запрещает нанесение граффити на государственных учреждениях.
Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идём под контролем! — заявила завхоз.
NEWS.ru писал, что уличные художники восстановили в Санкт-Петербурге граффити с изображением режиссёра и актёра Сергея Бодрова — младшего, которое было испорчено вандалами.