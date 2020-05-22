В Петербурге восстановили испорченное вандалами граффити с Бодровым

https://static.news.ru/photo/69046802-9c4f-11ea-8197-fa163e074e61_660.jpg Фото: look_to_piter/vk.com

Уличные художники восстановили в прежнем виде граффити с изображением актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего на стене трансформаторной подстанции в Санкт-Петербурге, которое ранее было испорчено вандалами.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель арт-проекта HoodGraff Артём Бурж. Граффити, о котором идёт речь, изображает покойного Бодрова в образе его персонажа Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат 2». В первый раз его нарисовали на трансформаторной подстанции в Центральном районе ещё в 2014 году. В 2018 году вандалы испортили рисунок, но авторы восстановили своё произведение. В сентябре 2019 года уличные художники представили новый вариант граффити с Бодровым-младшим на том же месте.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года вандалы исписали граффити красной краской. Надпись, которую нанесли злоумышленники, была неразборчивой. Однако в первой её части было видно слово «обнули».