В Петербурге загорелась чебуречная у «Ленфильма»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге загорелась чебуречная возле здания «Ленфильма», сообщает Telegram-канал «78». Огонь вспыхнул ночью, на месте до сих пор работают пожарные, из здания эвакуировали 15 человек.

Канал отмечает, что пожар начался в кафе и затем перебрался на верхние этажи здания. В настоящее время горят перекрытия второго и третьего этажей, там находятся жилые квартиры.

Ранее потушили пожар в торговом центре на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы в Санкт-Петербурге. В ликвидации возгорания участвовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС, в том числе десять единиц спецтехники и 39 человек личного состава МЧС. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Минимум пять автомобилей сгорели в результате пожара. Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам.

Также в петербургском торговом центре находился зоомагазин. В нем было около 20 вольеров с животными, десять клеток с попугаями и огромный аквариум с большим количеством рыб. По словам очевидцев, всех животных спасти не удалось. Позднее появилось фото сгоревшего торгового центра, на котором видно, что здание полностью выгорело, в нем нет стекол.