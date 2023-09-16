Очевидцы рассказали о гибели животных при пожаре в петербургском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В петербургском торговом центре, где произошел сильный пожар, находился зоомагазин. По словам очевидцев, всех животных спасти не удалось, передает телеканал РЕН ТВ.

Вынесли три клетки и две сумки-переноски, набитые хомяками, которые не дышат. Все в шоке, все в слезах, — рассказали местные жители.

В зоомагазине было около 20 вольеров с животными, десять клеток с попугаями и огромный аквариум с большим количеством рыб. У одного из горожан с собой оказалась бутылка воды, из нее начали поить хомяков. Некоторые животные ожили, другие, по словам очевидцев, «угорели».

Ранее стало известно, что пожар в торговом центре на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы потушили. В ликвидации возгорания участвовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС, в том числе десять единиц спецтехники и 39 человек личного состава от МЧС. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Минимум пять автомобилей сгорели в результате пожара. Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам.

Ранее стало известно, что в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 кв. м. На момент возгорания в здании не было посетителей.