Опубликовано фото сгоревшего в Санкт-Петербурге торгового центра

Фото: Социальные сети

Telegram-канал «78» опубликовал фото сгоревшего торгового центра, расположенного на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы в Санкт-Петербурге. На нем видно, что здание полностью выгорело, в нем нет стекол. Расследованием занимается прокуратура Фрунзенского района города.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — заявили «78» в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар в торговом центре на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы потушили. В ликвидации возгорания участвовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС, в том числе десять единиц спецтехники и 39 человек личного состава МЧС. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Минимум пять автомобилей сгорели в результате пожара. Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам. Также в петербургском торговом центре находился зоомагазин. В нем было около 20 вольеров с животными, десять клеток с попугаями и огромный аквариум с большим количеством рыб. По словам очевидцев, всех животных спасти не удалось.