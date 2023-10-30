В Петербурге у вуза нашли привязанного к ограде мертвеца «Фонтанка»: в Петербурге охранник вуза нашел тело мужчины, привязанное к ограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна охранник обнаружил тело мужчины, привязанное к ограде за шею, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что предсмертной записки при покойном не нашли, личность пока не установлена.

По информации издания, умершим оказался невысокий мужчина на вид не старше 50 лет. Документов при нем не было. Выяснять точную причину его гибели будут судмедэксперты. Пока следствие склоняется к версии, что она не носит криминального характера.

Охранник ориентировал следственно-оперативную группу на переулок Бойцова около восьми часов утра. Со зданием университета там соседствует школа, — сказано в публикации.

До этого жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины, о находке сообщили в полицию и спасателям, но, когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил.

В августе 2022 года россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве, ее тело обнаружили водолазы. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы.

Также с моста возле Кремлевской набережной упала женщина, спасти ее удалось благодаря сотрудникам водного патруля Центра организации дорожного движения. Они подплыли к пострадавшей и подняли на борт. Затем женщине оказали первую помощь, довезли до причала и передали медикам.