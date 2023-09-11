В Петербурге скончалась пациентка после липосакции в престижной клинике

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Пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что предварительной причиной смерти стал инфаркт. По данному факту назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проверяются действия врачей.

По данным канала, после процедуры по удалению жировых отложений состояние 47-летней женщины ухудшилось, ее госпитализировали в центр экстренной медицины имени А. М. Никифорова. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Там же установили предварительные причины смерти: инфаркт, а также отек мозга и легких.

Ранее скандал с пластической хирургией разгорелся в Москве. Певицы Слава и Любовь Успенская публично рассказали о неудачных операциях, которые им провел хирург Тимур Хайдаров.

Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60. Сообщалось, что с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации. При этом защищающий интересы врача адвокат Сергей Добровинский опроверг информацию о выплате компенсаций и назвал это «очередной фантазией».

До этого пластический хирург Иван Черепанин предупредил о рисках липосакции. По его словам, у пациента во время процедуры может сильно снизиться гемоглобин. Это, по его словам, может стать причиной для отказа в проведении операции. Он также порекомендовал проводить процедуру в несколько этапов, если предстоит большой объем работы.