Пластический хирург предупредил о рисках липосакции Пластический хирург Черепанин предупредил о снижении гемоглобина во время липосакции

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В ходе проведения липосакции у пациента может сильно снизиться гемоглобин, предупредил пластический хирург Иван Черепанин. В беседе с LIFE.ru специалист отметил, что низкий уровень гемоглобина и эритроцитов может стать причиной для отказа в проведении операции. Он также порекомендовал проводить процедуру в несколько этапов, если предстоит большой объем работы.

После липосакции возможно снижение гемоглобина, поэтому мы берем на операцию с высоким уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если пациенту предстоит большой объем удаления, то лучше разделить операцию, — пояснил хирург.

Он объяснил, что липосакция не является панацеей, так как после процедуры существует вероятность вновь набрать вес. По словам Черепанина, только понимание того, что липосакция является вспомогательным элементом, возможно не допустить возвращения к прежнему весу. Для борьбы с обвисшей кожей хирург рекомендует провести комплекс процедур по ее иссечению.

Хирург предупредил, что липосакция может сопровождаться неприятными болевыми ощущениями, но они не будут интенсивными. Кроме того, после операции человека может ожидать сложное восстановление.

Терапевт-кардиолог Ирина Ескова ранее предупредила об опасности так называемых капельниц красоты. По ее словам, такие процедуры могут повлечь нарушение сердечных ритмов и появление отеков. Специалист также напомнила о возможной аллергической реакции на компоненты.