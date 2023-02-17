Терапевт предупредила об опасности «капельниц красоты» Терапевт Ескова предупредила о нарушении функции почек из-за «капельниц красоты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так называемые «капельницы красоты» могут оказаться опасны для организма, так как они приводят к нарушению функции почек, предупредила терапевт, врач-кардиолог Ирина Ескова. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что такие процедуры могут повлечь за собой нарушение сердечных ритмов и появление отеков. Специалист также напомнила о возможной аллергической реакции на компоненты.

Если изначально проблем с уровнем концентрации электролитов в крови нет, то после капельницы он может чрезмерно повыситься. А это чревато нарушением ритма сердца, функции почек и появлением отеков, — пояснила кардиолог.

По словам врача, в большинстве клиник перед «капельницами красоты» не собирают необходимые анализы, подготовка ограничивается беседой с медиком. При этом, если взглянуть на состав препаратов, становится понятно, что перед их назначением необходимо обследование.

Капельницы, в которых используют глутатион, который якобы поможет избавиться от веснушек и пигментных пятен, бесполезны. Ескова отметила, что в организме это вещество вырабатывается без капельниц, а внутривенный ввод препарата может вызвать нарушение пищеварения.

Специалист предупредила, что из-за мультивитаминных капельниц в организм может поступить избыточное количество веществ. По словам врача, переизбыток витамина В может привести к нарушению работы мозга, а витамин С спровоцировать образование камней в почках. В подобной терапии можно встретить и внутривенное вливание железа. Ескова объяснила, что такие капельницы назначаются только при тяжелой анемии, а в остальных случаях из-за них может развиться избыток железа, что чревато разрушением организма.

Некоторые «капельницы красоты» содержат хелатные соединения. Однако у такой терапии существует строгое показание — отравление солями тяжелых металлов. Если его нет, то высок риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия, — предостерегла врач.

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