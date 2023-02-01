Генетик объяснил связь между онкологией и «уколами молодости» Генетик Карасев: омолаживающие уколы могут спровоцировать развитие онкологии

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Так называемые уколы молодости могут спровоцировать развитие онкологии, предупредил врач-генетик Александр Карасев. Он отметил, что после омолаживающих инъекций часто наблюдались случаи возникновения раковых опухолей. Это происходит из-за того, что уколы запускают механизм образования клеток рака, сообщил он изданию Pravda.Ru.

Мы действительно стимулируем рост всего, что может расти. А часть клеток у нас, к сожалению, к этому моменту уже подвергалась модификации. У нас накапливаются мутации, а кто-то является их носителем генетически, то есть передаваемым из поколения в поколение, и вот когда клетка накапливает 5–10 мутаций, она приобретает свойство канцерогенной, — объяснил специалист.

По словам Карасева, стволовые клетки действительно активируют процессы омоложения кожи. Но между делением клетки и приостановлением этого процесса существует очень тонкая грань. За последние годы исследования данных процессов позволили ученым создать принципиально новые препараты для борьбы с заболеваниями, которые раньше нельзя было излечить.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее предупредила об опасности уколов для похудения с маркетплейсов. По словам специалиста, вводить инъекцию может только профессионал, так как есть вероятность промахнуться и ввести иглу в мышцу, а не в жировую ткань.