Адвокат Хайдарова опроверг информацию о выплате компенсаций пострадавшим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Сергей Добровинский

Адвокат Сергей Добровинский, который защищает интересы пластического хирурга Тимура Хайдарова, опроверг информацию о выплате компенсаций певицам Славе (Анастасия Сланевская) и Любови Успенской, а также другим пациентам за неудачную пластику, сделанную в клиниках врача. Комментируя ситуацию KP.RU, Добровинский возмутился появившимся слухам и назвал их «очередной фантазией».

Очередная фантазия от Славы и ее подруг в кавычках. Ни сам доктор Хайдаров, ни клиника, которой он владеет <...>, никому не выдавали и не собираются выдавать никаких компенсаций. Эта выдумка — очередная попытка найти любых пациентов, — пояснил Добровинский.

По словам адвоката, певицы хотят найти всех клиентов Хайдарова, даже тех, кто на самом деле был доволен пластическими операциями в клиниках хирурга. Добровинский уверен, что подобные слухи о «халявном приходе денег» должны сподвигнуть других пациентов присоединиться к иску. Кроме того, таким образом Слава нагнетает ситуацию, заключил адвокат.

Адвокат Елена Сенина, которая занимается делом Славы и Успенской ранее заявила, что в клиниках Хайдарова трем пострадавшим из-за неудачной пластики предложили компенсацию. Юрист отметила, что получение выплат — не главная цель иска: знаменитости хотят проверить законность деятельности пластического хирурга и его клиник.