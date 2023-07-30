«Сиськин бунт»: что стоит за скандалом вокруг груди Славы и чем он кончится Певица заявила о недовольстве своей грудью после операции у звездного пластического хирурга. Но есть версия, что она просто хочет заработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Скандал вокруг заявления певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская. — NEWS.ru) о том, что звездный хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную пластику груди, набирает обороты. По словам артистки, сейчас у нее «одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие». Исполнительница подозревает, что ее мог оперировать кто-то из учеников специалиста. Слава написала на врача заявление в полицию. Почему Хайдарова будет защищать адвокат Киркорова, чем недовольна коллега Славы Любовь Успенская, что думают об этой распре в сообществе пластических хирургов — в материале NEWS.ru.

Что Слава сказала о пластике груди у Хайдарова

В видео, опубликованном в соцсети 21 июля, Слава заявила, что после проведенной Хайдаровым операции у нее остались шрамы, «одна грудь выше, другая ниже». По словам певицы, она «год не могла смотреть на себя в зеркало и избегала интимных отношений». В качестве компенсации она потребовала у специалиста миллион рублей.

Тимур Хайдаров предположил, что Слава не соблюдала рекомендации после пластики груди. Помимо этого, заживление швов, по словам хирурга, у всех происходит по-разному. Все зависит от индивидуальных особенностей организма пациента, возраста, возможного наличия вредных привычек, которые могут затормозить процесс заживления рубцов.

Почему Хайдаров назвал Славу и Успенскую вымогательницами

Хайдарова поддержали Филипп Киркоров, Гора Аветисян и Яна Рудковская, которые тоже были его пациентами. Поп-король заявил, что певица «хайпит на сиськах».

Другие знаменитости заняли сторону Славы. Виктория Боня заявила, что, по некоторым данным, до начала карьеры в сфере пластической хирургии Хайдаров работал кальянщиком. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана предложила хирургу вернуть Славе деньги или оплатить ей операцию у другого специалиста.

Любовь Успенская, которая дружит с певицей, назвала Хайдарова «мясником». Она делала у него маммопластику, но тоже осталась недовольна грудью. Хайдаров в ответ назвал обеих певиц вымогательницами, намекнув, что они не платили за операции.

В пятницу, 28 июля, Слава написала в социальной сети новый пост. По словам звезды, она отдала за маммопластику полную сумму, хотя ей предлагали сделать все бесплатно. Артистка допускает, что грудь ей увеличивал даже не Хайдаров. «Видео [из клиники], которое я попросила, мне не предоставили (обязаны по закону). Если делал он, то я публично извинюсь за предположение, но не за результат. Есть предположение, что грудь делают его ассистенты, но мы платим сумасшедшие деньги за то, что нам делает Тимур», — заявила Слава.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Тимур Хайдаров

Что требуют в суде Слава и Успенская

Слава и Любовь Успенская обратились с заявлением в полицию и обвинили Хайдарова в клевете. Их интересы представляет юрист Елена Сенина. Она отметила, что ее доверительницы уже обратились в Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и прокуратуру с требованием о проведении проверки клиники доктора Хайдарова.

Тelegram-канал «Немалахов» сообщает, что коллективное обращение в Следственный комитет написала также группа женщин, которые называют себя пострадавшими пациентками доктора Хайдарова. В обращении более 50 фамилий. Заявительницы просят СК проверить все аспекты деятельности Тимура Хайдарова — от наличия у него документов на право ведения деятельности пластического хирурга на территории России до уплаты клиникой налогов.

Слава и Любовь Успенская в своих обращениях в профильные структуры просят обязать клинику предоставить видеозаписи с операций. Юрист Сенина отметила, что, по ее информации, в 2019 году в работе клиники были выявлены нарушения и до 2019 года Тимур Хайдаров не имел разрешения выполнять пластические операции в России.

Кто адвокат Хайдарова

Тимура Хайдарова согласился защищать адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский. Он назвал дело Славы «Сиськин бунт». В беседе с журналистами Пятого канала адвокат напомнил, что ранее у Любови Успенской не было претензий к операции, которую она делала три года назад. Слава тоже долго не сообщала о своем недовольстве.

Добровинский предположил, что певицы могли инициировать скандал из меркантильных соображений, желая получить денежные компенсации. Как ранее говорили артистки, они планируют отдать полученные средства другим женщинам, которые, по их данным, «столкнулись с непрофессионализмом Хайдарова».

СМИ выяснили, что это не первый случай, когда на звездного хирурга подают в суд. В 2019 году пациент заявил в иске к Хайдарову об отсутствии информации о прохождении им ординатуры. Тогда суд назначил врачу штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Добровинский

Что сказали о скандале другие пластические хирурги

Доктор медицинских наук, профессор пластической хирургии Сергей Блохин в комментарии NEWS.ru отметил, что при выборе хирурга пациенту крайне трудно разобраться в специализации и квалификации врача. По его словам, многие ошибочно полагают, будто «доктор может все».

«Пациент приходит — перед ним сидит человек в белом халате. Пациент смотрит на него почти как на господа бога. На самом деле врач не всемогущ», — напомнил профессор.

По словам Блохина, конкретный врач специализируется «в определенных отраслях». Это значит, что один и тот же специалист не может качественно выполнять операции и на груди, и на лице, и на ягодицах. Самое страшное — когда хирург берется за операцию, которую он не может сделать, не имеет навыков и познаний в этой операции, добавил Блохин.

«Вот здесь начинаются конфликты. Это патологически неправильное поведение хирурга. Он должен себе отдавать отчет, что он не всемогущ», — подчеркнул профессор.

Блохин отметил, что фотографии, которые некоторые пластические хирурги выставляют в интернете в рамках рекламы, «не всегда правдивы».

«Я вижу, что хирург, к которому певица Слава имеет теперь претензии, здорово умеет делать себе пиар-кампании — молодец. Пиар он хороший себе сделал — даже Киркоров теперь за него заступается. Насчет его хирургических способностей не могу ничего сказать — я с ним не работал», — резюмировал профессор Блохин.

По словам хирурга, увиденное в роликах Славы «вызывает вопросы к специалисту».

Получит ли Слава финансовую компенсацию

Независимый юрист Анна Фролова в беседе с NEWS.ru отметила, что основным нормативным документом в области защиты прав пациентов пластических хирургов является закон «О защите прав потребителей».

Из открытых источников, говорит она, следует, что Хайдаров Тимур Тошниёзович является пластическим хирургом ООО «Ай кью Пластик». По ее словам, клиника пластической хирургии вместе с Хайдаровым Т.Т. отвечает за то, чтобы оказываемая ими услуга была надлежащего качества.

Говорить о судебных перспективах дела будет возможным только после проведения экспертизы пластических операций, отмечает Фролова. Сначала независимые эксперты определят степень ущерба для здоровья пациенток после проведенных операций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Если экспертиза подтвердит слова женщин и установит связь случившегося с действиями хирурга, Слава вправе обратиться с претензией к клинике пластической хирургии ООО «Ай кью пластик» и Хайдарову Т.Т. о полном возмещения убытков, причиненных ей в связи с недостатками проведенной операции, а также расходов на проведение исправлений результата первичной маммопластики.

«В моей практике подобные случаи были, и немало. Нам удавалось решить вопрос до обращения с иском в суд», — отметила Фролова.

Юрист рассказала, что обычно все заканчивалось после консилиума врачей, на котором они решали вопрос об исправлении результата первичной операции другим хирургом. По ее мнению, нынешний скандал получил резонанс из-за имени Хайдарова, который за последнее время прооперировал множество звезд и получил большую известность.

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