В Петербурге СК начал проверку в школе, где педагоги издевались над детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Следственный комитет проводит доследственную проверку в школе № 4 Василеостровского района, учителей ранее обвинили в унижении и избиении детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

В Санкт-Петербурге проводится доследственная о возможных противоправных действиях педагогов одной из школ Василеостровского района, — говорится в сообщении.

Часть педагогов отстранили от работы.

Накануне прокуратура Санкт-Петербурга также начала проверку в коррекционной школе. Отмечалось, что поводом для организации мероприятия послужило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних в прокуратуру района.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что аудиозапись удалось получить после того, как мама одного мальчика положила в его рюкзак включенный диктофон, записавший риторику педагогов, которые применяли физические наказания (у одного ребенка уже сняли побои) и высмеивали сидящих перед собой детей, их внешность и особенности развития. Выяснилось, что учебному процессу уделялось минимум времени, чаще всего воспитанникам включали мультики. Родители пострадавших школьников уже обратились к юристам

Ранее в Сети распространилась аудиозапись, на которой педагоги, предположительно, школы № 4 Василеостровского района, обзывали детей словами «раздолбай», «позорник», «криворукий» и позволяли себе негативные высказывания в адрес родителей воспитанников. Кроме того, в разговоре учителей упоминается палка, которую боятся, а также слышны звуки ударов ладоней и указки о столы.