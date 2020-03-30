https://static.news.ru/photo/197e15fc-72a7-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге заработала горячая линия по связанным с коронавирусом вопросам. Любой житель Петербурга сможет узнать о наличии лекарств в аптеках, получить информацию об оказании социального обслуживания и получить психологическую помощь.

«Невские новости» узнали , какие вопросы больше всего волнуют жителей Северной столицы. По словам волонтёров, звонки на горячую линию раздаются безостановочно.

В основном звонят и спрашивают, как заказать продукты и лекарства. Также люди интересуются, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, — рассказали волонтёры.

Они подчеркнули, что многие обратившиеся интересуются, что делать, если работодатель заставляет выходить на работу. Также люди жалуются, что нигде нельзя купить медицинские маски.

В основном горячей линией пользуются люди в возрасте, молодёжь звонит очень мало, — подчеркнули волонтёры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ленобласти ввели запрет на выезд за приделы района проживания. Соответствующее решение принял губернатор Александр Дрозденко на совещании с главами регионов.

На данный момент в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, 9 умерли. В Москве выявлено 1226 заболевших, 28 человек выписаны, 6 умерли.