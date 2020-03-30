В Петербурге заработала горячая линия по связанным с коронавирусом вопросам. Любой житель Петербурга сможет узнать о наличии лекарств в аптеках, получить информацию об оказании социального обслуживания и получить психологическую помощь.
«Невские новости»
В основном звонят и спрашивают, как заказать продукты и лекарства. Также люди интересуются, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, — рассказали волонтёры.
Они подчеркнули, что многие обратившиеся интересуются, что делать, если работодатель заставляет выходить на работу. Также люди жалуются, что нигде нельзя купить медицинские маски.
В основном горячей линией пользуются люди в возрасте, молодёжь звонит очень мало, — подчеркнули волонтёры.
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На данный момент в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, 9 умерли. В Москве выявлено 1226 заболевших, 28 человек выписаны, 6 умерли.
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