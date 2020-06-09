В Петербурге прошёл град размером с небольшую картошку

Ливень и град обрушились на Санкт-Петербург после 30-градусной жары. Жители Петербурга стали делиться в социальных сетях видеозаписями этого природного явления.
Как
Другие петербуржцы наблюдали за градом из дома, они также показали видео из социальных сетей.
NEWS.ru писал, что с 8 по 15 июня в шести регионах России из-за дождей могут произойти потопы. Прогнозируется, что вода выйдет на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен